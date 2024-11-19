В Калининграде девушка выпила пива и оказалась в больнице с отравлением

Ученица восьмого класса из Калининграда отравилась после того, как выпила пиво. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным источника, 14-летняя девушка распивала во дворе напиток вместе с друзьями. В какой-то момент ей стало плохо, поэтому очевидцы вызвали медиков.

Приехавшие на место специалисты госпитализировали подростка в местную больницу, у школьницы диагностировали отравление неизвестным веществом.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Полицейские ищут точку, в которой компания покупала напитки, но молодые люди не дают точный адрес.

По версии источника, учащиеся могли взять пиво в ларьке на Зеленой улице. За несколько дней до инцидента 16-летняя девушка вместе с другом попросила прохожего купить им напиток.

Спустя пару часов после того, как девушка выпила, она почувствовала недомогание. Медики направили школьницу в реанимацию, она потеряла сознание.

Ранее в Петербурге студент попал в реанимацию после напитка от новых знакомых на концерте.