Россиян предупредили об опасных осложнениях гипертонии

Гипертония, также известная как высокое кровяное давление, является серьезной проблемой для многих людей. Это заболевание не только доставляет пациенту дискомфорт, но и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай.

«Высокое артериальное давление (гипертония) — это заболевание, которое может привести к другим хроническим заболеваниям и незаметно разрушать ваш организм в течение многих лет до появления симптомов. Если высокое артериальное давление остается незамеченным или не лечится в течение длительного времени, то чрезмерно высокое артериальное давление на стенки ваших артерий может повредить кровеносные сосуды, органы и нанести еще больший ущерб», — предупредила врач.

По ее словам, со временем высокое кровяное давление может повредить тонкую оболочку артерий и перегрузить сердечную мышцу. Постоянное высокое кровяное давление может привести к затвердеванию и сужению артерий — состоянию, называемому атеросклерозом. Этот процесс может постепенно замедлить приток крови и кислорода к сердцу и в конечном итоге вызвать сердечный приступ.

«Если атеросклероз возникает в артериях, снабжающих кровью головной мозг, он может вызвать инсульт. Кроме того, у людей с гипертонией чаще развивается аневризма — выпуклость в артерии, похожая на воздушный шар, которая может лопнуть и вызвать опасное для жизни кровотечение», — отметила кардиолог.

Также она обратила внимание, что без лечения гипертония может привести к повреждениям в головном мозге.

«Для нормальной работы мозга необходимо достаточное кровоснабжение. Но высокое кровяное давление может вызвать ряд проблем. Это может вызвать инсульт, лишив часть вашего мозга кислорода и питательных веществ. Кровеносные сосуды, поврежденные высоким кровяным давлением, могут сузиться или кровоточить. Гипертония также может привести к образованию тромбов в артериях, ведущих к мозгу. Когда кровоток в мозге блокируется, это может даже вызвать инсульт», — объяснила специалист.

Еще одна опасность, по ее словам, — болезни сердца. Гипертония может привести к ишемической болезни сердца, при которой артерии сужаются и возникают проблемы с кровоснабжением сердца.

«Когда само сердце не питается должным образом, у вас могут возникнуть боли в груди (стенокардия), нерегулярные сердечные ритмы, называемые аритмиями. Гипертония также может заставить ваше сердце работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь. Следствием этого может быть утолщение части сердца, а утолщение желудочка повышает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и даже внезапной сердечной смерти», — предупредила Малай.

На фоне гипертонии также может ухудшится зрение. Как объяснила кардиолог, высокое кровяное давление может повредить крошечные, хрупкие кровеносные сосуды, которые снабжают кровью глаза. Также возможно повреждение сетчатки, которая находится в задней части глаза, и развитие ретинопатии.

«При ретинопатии может произойти кровоизлияние в глаз, помутнение зрения или полная потеря зрения. А если у вас высокий уровень сахара в крови, то вероятность развития ретинопатии выше», — отметила врач.

Кроме того, по словам специалиста, гипертония может повредить кровеносные сосуды внутри почек, что нарушает фильтрацию жидкостей и сосудов. Если поврежденные кровеносные сосуды мешают почкам эффективно фильтровать отходы, позволяя им накапливаться в организме, может потребоваться диализ или трансплантация почки. Наличие диабета в дополнение к высокому кровяному давлению может усугубить повреждения.

«При гипертонии нагрузка на сердце значительно возрастает, вынуждая его перекачивать кровь быстрее и интенсивнее. Со временем стенки сердца утолщаются, и оно не может эффективно выполнять свою функцию. Это приводит к осложнению, называемому сердечной недостаточностью, при которой сердце не может обеспечить орган достаточным количеством насыщенной кислородом крови», — добавила Малай.

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