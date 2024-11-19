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Пенсионерка отказалась выполнять инструкции мошенников, но отдала им 12 млн рублей

В Вязьме пенсионерка за три дня отдала аферистам 12 млн рублей

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Depositphotos

Жительница Смоленской области поверила аферистам и отправила им 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились 62-летней женщине из Вязьмы сотрудниками банка и заявили, что ее аккаунт взломан, поэтому ей нужно переоформить все банковские вклады.

Россиянка следовать указаниям отказалась, и вскоре с ней связался «сотрудник правоохранительных органов из Москвы». Он требовал, чтобы пенсионерка выполняла все, что ей говорят, так как сейчас идет следствие.

«Женщина в течение нескольких дней трижды ходила в банк, где сняла со своих счетов в общей сложности 12 млн рублей», – поделились в ведомстве.

Всю сумму она отдала трем разным курьерам.

Позже «сотрудники банка» позвонили снова и рассказали, что кто-то хочет оформить на нее кредит. На новый перевод для аферистов собственных денег у россиянки не было, поэтому она обратилась к родственнице. Женщина поняла, что с пенсионеркой общаются мошенники, только после этого пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители возбудили дело.

Ранее московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей.

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