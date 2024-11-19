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В Индии прятавшийся в поле леопард утащил четырехлетнего ребенка

В Индии леопард набросился на четырехлетнего мальчика и похитил его

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Wikimedia Commons

Маленький мальчик из Индии попал в больницу после того, как отправился с родителями собирать тростник. Об этом сообщает ETV Bharat.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, в деревне Ситарнаампура, которая расположена недалеко от заповедника Катарниагхат. Отец и мать пошли собирать урожай и взяли с собой четырехлетнего сына, который, пока родители работали, играл неподалеку.

В этот момент в поле прятался леопард, который вскоре напал на мальчика, схватил его и потащил к каналу. Местные жители услышали крики ребенка и устроили погоню за хищником.

Напуганное животное бросило пострадавшего и убежало, но мальчик уже получил серьезные травмы. Медики доставили его в медучреждение, спасти пациента не удалось.
По словам представителей власти, отцу и матери уже оказали финансовую помощь. В дальнейшем они также смогут получить компенсацию.

Местные жители обратились к представителям лесного департамента и потребовали поймать леопарда, чтобы он больше не нападал на людей.

Ранее в Индии леопард набросился на восьмилетнюю девочку.

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