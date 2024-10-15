В Индии леопард набросился на восьмилетнюю девочку по имени Таня, когда она шла вместе с матерью за молоком. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент случился в деревне Малкапур штата Уттар-Прадеш. Леопард утащил ребенка с дороги.

Местным жителям удалось спугнуть хищника, но девочка получила серьезные травмы и не выжила, отмечает издание.

В августе жители индийского города Бахрайч пожаловались на нападение волка, во время которого пострадал ребенок. По словам матери семилетнего мальчика, животное проникло в их дом ночью и схватило ребенка за шею. Родительница обратила на это внимание и попыталась спасти сына, мешая волку уволочь пострадавшего.

В результате хищник сдался и сбежал. Мальчика отправили в больницу, где медики 13 дней оказывали ему всю необходимую помощь. В итоге пациенту удалось выжить.

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