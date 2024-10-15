Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии леопард набросился на восьмилетнюю девочку

The Times of India: в Индии девочка не выжила после нападения леопарда

close
Wikimedia Commons

В Индии леопард набросился на восьмилетнюю девочку по имени Таня, когда она шла вместе с матерью за молоком. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент случился в деревне Малкапур штата Уттар-Прадеш. Леопард утащил ребенка с дороги.

Местным жителям удалось спугнуть хищника, но девочка получила серьезные травмы и не выжила, отмечает издание.

В августе жители индийского города Бахрайч пожаловались на нападение волка, во время которого пострадал ребенок. По словам матери семилетнего мальчика, животное проникло в их дом ночью и схватило ребенка за шею. Родительница обратила на это внимание и попыталась спасти сына, мешая волку уволочь пострадавшего.

В результате хищник сдался и сбежал. Мальчика отправили в больницу, где медики 13 дней оказывали ему всю необходимую помощь. В итоге пациенту удалось выжить.

Ранее ученые выяснили, как быстро дикие животные приходят в себя после контактов с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами