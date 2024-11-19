В США установили мировой рекорд по одновременному запуску бумажных ракет, пишет UPI.

Научный центр Орландо во Флориде поставил новый мировой рекорд Гиннесса, когда 262 человека одновременно запустили бумажные ракеты. Участникам предоставили три попытки на запуск своих ракет в течение ограниченного времени – всего 15 секунд, что добавило элемент соревнования и волнения. Сообщается, что девять участников были дисквалифицированы: их изделия не смогли подняться ни в вертикальном, ни в горизонтальном положении.

Уточняя условия участия, организаторы пояснили, что «бумажная ракета» определяется как игрушка, полностью изготовленная из бумаги. Она надевается на соломинку, через которую подается воздух, запуская конструкцию вверх.

Ранее рок-группа из Канады установила мировой рекорд, дав концерт на самой большой глубине.