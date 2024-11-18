Рок-группа из Канады установила мировой рекорд, дав концерт на самой большой глубине, пишет UPI.

Группа «Miners & Sons» из Онтарио установила новый мировой рекорд Гиннесса, проведя концерт на рекордной глубине 2400 метров в шахте Кидд. Этот результат побил предыдущее достижение в 1890 метров, установленное в 2020 году группой Shaft Bottom Boys.

Авторы нового рекорда отметили, что он стал возможен благодаря «уникальному сочетанию музыки и подземной работы».

«Из этой шахты вот уже 68 лет возят камни, а мы за один день принесли туда рок», — пошутил перкуссионист группы Норм Дуайер

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Ранее построенный на Филиппинах отель в форме гигантского петуха попал в Книгу рекордов Гиннесса. Гостиница, расположенная в живописной местности Западного Негроса, имеет 15 современных номеров с кондиционерами и уютными интерьерами