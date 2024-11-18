В Петербурге студент попал в реанимацию после напитка от новых знакомых на концерте

В Петербурге студент из Гатчины оказался в реанимации после концерта, он употребил неизвестный напиток, который предложили ему новые знакомые. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 16 ноября, 17-летний юноша познакомился на концерте с группой молодых людей. Перед началом мероприятия компания выпивала, студенту предложили напиток, после употребления которого он почувствовал себя плохо.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации с отравлением неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что юноша учится на педагога и является мастером спорта по фехтованию.

До этого сообщалось, что в ХМАО медики спасли жизнь мужчине, который четыре дня употреблял алкоголь и получил токсический отек легких. 31-летний житель Нижневартовска был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии, мужчина испытывал проблемы с дыханием. После нескольких суток интенсивного лечения было отмечено значительное улучшение, пациент начал самостоятельно дышать. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию, выпив две рюмки коньяка.