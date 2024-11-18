Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге студент попал в реанимацию после напитка от новых знакомых на концерте

78.ru: в Петербурге студент отравился неизвестным напитком на концерте

close
FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге студент из Гатчины оказался в реанимации после концерта, он употребил неизвестный напиток, который предложили ему новые знакомые. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 16 ноября, 17-летний юноша познакомился на концерте с группой молодых людей. Перед началом мероприятия компания выпивала, студенту предложили напиток, после употребления которого он почувствовал себя плохо.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации с отравлением неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что юноша учится на педагога и является мастером спорта по фехтованию.

До этого сообщалось, что в ХМАО медики спасли жизнь мужчине, который четыре дня употреблял алкоголь и получил токсический отек легких. 31-летний житель Нижневартовска был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии, мужчина испытывал проблемы с дыханием. После нескольких суток интенсивного лечения было отмечено значительное улучшение, пациент начал самостоятельно дышать. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию, выпив две рюмки коньяка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами