Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи спасли восьмимесячного младенца, в желудок которому попал металлический крюк

В Челябинске младенец попал в больницу с металлическим крюком в желудке

close
ЧОДКБ/VK

В Челябинске врачи достали из младенца металлический крюк. О необычном клиническом случае рассказали в Челябинской областной детской клинической больнице.

Восьмимесячный мальчик поступил на днях в экстренный приемный покой ЧОДКБ с подозрением на проглоченный колпачок от ручки. Однако рентген показал, что в его желудке находится металлический крюк внушительных размеров, который уже частично погрузился в двенадцатиперстную кишку.

Сначала врачи решили переместить инородное тело из кишки в более просторное место желудка, а затем подцепить и аккуратно извлечь наружу. Операция длилась час и прошла успешно. Тогда же выяснилось, что крюк не вызвал внутренних повреждений, и маленький пациент вскоре отправился домой.

Ранее врачи спасли ребенка беременной женщины, которая упала с 17-го этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами