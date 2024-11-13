Врачи спасли восьмимесячного младенца, в желудок которому попал металлический крюк

В Челябинске врачи достали из младенца металлический крюк. О необычном клиническом случае рассказали в Челябинской областной детской клинической больнице.

Восьмимесячный мальчик поступил на днях в экстренный приемный покой ЧОДКБ с подозрением на проглоченный колпачок от ручки. Однако рентген показал, что в его желудке находится металлический крюк внушительных размеров, который уже частично погрузился в двенадцатиперстную кишку.

Сначала врачи решили переместить инородное тело из кишки в более просторное место желудка, а затем подцепить и аккуратно извлечь наружу. Операция длилась час и прошла успешно. Тогда же выяснилось, что крюк не вызвал внутренних повреждений, и маленький пациент вскоре отправился домой.

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