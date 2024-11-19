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Мошенники запугали россиянку и выманили у нее 2 млн рублей

В Коми женщина лишилась 2 млн рублей после звонка мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

В Воркуте лжесиловики запугали женщину уголовным делом и заставили ее перевести им все накопления и оформить кредит. Об этом сообщает УМВД Республики Коми.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 55-летняя жительница Воркуты. Женщина сообщила, что с ней связались неизвестные, которые представились силовиками. Злоумышленники сообщили, что воркутянка якобы оформила доверенность на мужчину, который числится в розыске, поэтому ее накопления и кредиты поступят в недружественную страну.

Аферисты запугали пострадавшую и убедили ее в том, что все накопления нужно как можно скорее перевести на «безопасный счет». Поверив незнакомцу, россиянка перечислила по указанным реквизитам 1,3 миллиона рублей личных накоплений, а позднее оформила кредиты в нескольких банках и «обезопасила» денежные средства.

После получения денег мошенники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 2 млн рублей.

Ранее туляк испугался выдуманных мошенников и отдал 2,4 млн рублей настоящим.

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