Мошенники запугали россиянку и выманили у нее 2 млн рублей

В Воркуте лжесиловики запугали женщину уголовным делом и заставили ее перевести им все накопления и оформить кредит. Об этом сообщает УМВД Республики Коми.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 55-летняя жительница Воркуты. Женщина сообщила, что с ней связались неизвестные, которые представились силовиками. Злоумышленники сообщили, что воркутянка якобы оформила доверенность на мужчину, который числится в розыске, поэтому ее накопления и кредиты поступят в недружественную страну.

Аферисты запугали пострадавшую и убедили ее в том, что все накопления нужно как можно скорее перевести на «безопасный счет». Поверив незнакомцу, россиянка перечислила по указанным реквизитам 1,3 миллиона рублей личных накоплений, а позднее оформила кредиты в нескольких банках и «обезопасила» денежные средства.

После получения денег мошенники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 2 млн рублей.

Ранее туляк испугался выдуманных мошенников и отдал 2,4 млн рублей настоящим.