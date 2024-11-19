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Саратовец выжил после удара током на крыше поезда

В Саратовской области мужчина забрался на вагон поезда и получил удар током

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Depositphotos

В Саратовской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования мужчины, который получил удар током на крыше поезда. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 16 ноября на станции «Саратов 3». Мужчина залез на крышу вагона, где получил удар током. Пострадавшего удалось спасти, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны.

По какой причине мужчина решил перелезть через вагон, устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Организована доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее в Ярославской области ребенок выжил после удара током на железной дороге.

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