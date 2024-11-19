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Женщина узнала об измене бойфренда благодаря новому iPhone

Independent: американка узнала, что бойфренд ей изменяет, когда он купил новый iPhone

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catstoriesss/TikTok

Американка узнала об измене бойфренда, когда он купил себе новый iPhone, пишет Independent.

Как рассказала Кэт, все началось, когда бойфренд приобрел новый iPhone и потерял все свои контакты. Он попросил подругу отправить ему сообщение, чтобы сохранить ее номер, и в этот момент женщина узнала о его измене.

«Эй, красавчик, как дела», — написала она в шутку.

Однако получила неожиданный ответ. Мужчина написал, что сейчас очень занят и не может говорить. Кэт решила, что бойфренд шутит, поэтому продолжила общение в таком же духе. Уже вечером, когда пара была дома, мужчина отошел в ванную, чтобы ответить на сообщение.

«Хочешь встретиться попозже вечером?» — написал он Кэт, думая, что это другая женщина.

После еще нескольких сообщений у Кэт не осталось сомнений, что ей изменяют. Поэтому, когда мужчина вышел из ванной, женщина устроила «серьезный разговор» и узнала, что у бойфренда действительно роман на стороне, причем уже два года.

Кэт добавила, что после этого она бросила партнера, с которым провела вместе восемь лет.

Ранее ученые узнали, как много мужчин и женщин изменяют в отношениях.

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