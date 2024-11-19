Женщина узнала об измене бойфренда благодаря новому iPhone

Американка узнала об измене бойфренда, когда он купил себе новый iPhone, пишет Independent.

Как рассказала Кэт, все началось, когда бойфренд приобрел новый iPhone и потерял все свои контакты. Он попросил подругу отправить ему сообщение, чтобы сохранить ее номер, и в этот момент женщина узнала о его измене.

«Эй, красавчик, как дела», — написала она в шутку.

Однако получила неожиданный ответ. Мужчина написал, что сейчас очень занят и не может говорить. Кэт решила, что бойфренд шутит, поэтому продолжила общение в таком же духе. Уже вечером, когда пара была дома, мужчина отошел в ванную, чтобы ответить на сообщение.

«Хочешь встретиться попозже вечером?» — написал он Кэт, думая, что это другая женщина.

После еще нескольких сообщений у Кэт не осталось сомнений, что ей изменяют. Поэтому, когда мужчина вышел из ванной, женщина устроила «серьезный разговор» и узнала, что у бойфренда действительно роман на стороне, причем уже два года.

Кэт добавила, что после этого она бросила партнера, с которым провела вместе восемь лет.

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