Челябинский полицейский с избранницей раскладывали закладки с наркотиками и попались

В Челябинске полицейские поймали коллегу с избранницей, которые раскладывали закладки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел возле металлического гаража в Ленинском районе. Полицейские задержали мужчину и женщину, которые раскладывали наркотики в тайниках. Выяснилось, что задержанные являются сожителями, а мужчина служит в правоохранительных органах.

Впоследствии полицейские по координатам обнаружили 44 свертка с запрещенными веществами. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Им предъявили обвинение.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, назначены дополнительные судебные экспертизы.

Ранее в Красноярске супруги делали закладки во время прогулок с четырехлетним ребенком.