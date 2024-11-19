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В Москве пенсионерка упала в квартире и застряла в собственном хламе

В Москве спасли пенсионерку, застрявшую в хламе в квартире

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ГКУ «Московский авиационный центр»/VK

В Северном Бутово помощь спасателей потребовалась пожилой женщине, которая застряла в хламе в квартире. Об этом сообщает ГКУ «Московский авиационный центр».

В экстренные службы обратился мужчина, он сообщил, что не может дозвониться до пожилой матери. Спасатели прибыли на указанный москвичом адрес.

Вскрыв дверь, они нашли в квартире пенсионерку. Женщина упала и застряла в хламе, который скопился в комнатах. Специалисты разобрали вещи и помогли женщине подняться, медицинская помощь ей не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Уфе неравнодушная почтальон помогла спасти пожилую женщину, которая упала с кровати и застряла головой в горячей батарее. Она вызвала экстренные службы. Попасть в квартиру с пострадавшей специалисты смогли не сразу, им открыли двое пьяных сыновей женщины, сообщив, что сами помогли матери. Спасатели решили проверить слова нетрезвых мужчин и нашли пенсионерку без сознания. Пожилую женщину доставили в больницу с травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двухлетний мальчик запер свою бабушку на балконе третьего этажа в Челябинске.

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