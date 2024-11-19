Подросток изрезал ножом 25-летнего приятеля на Ставрополье

В Георгиевском округе Ставропольского края юноша поссорился со своим приятелем и изрезал его ножом. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Инцидент произошел в октябре 2024 года в городе Георгиевске. 17-летний юноша поссорился со своим старшим приятелем, в ходе конфликта подросток схватился за нож. Он несколько раз ударил пострадавшего в живот, грудь и плечо.

Мужчина смог оказать сопротивление, его удалось спасти. Нападавшего задержали, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Приморье мужчина напал с ножом на подростка. Пострадавшего с тяжелыми ножевыми ранениями доставили в Арсеньевскую больницу. Полицейские задержали нападавшего. По версии следствия, агрессор напал на подростка в своей квартире после словесной перепалки. Он несколько раз ударил юношу ножом, после чего последнему удалось сбежать. Что несовершеннолетний делал в доме у мужчины, не уточняется.

Ранее россиянин пырнул ножом прохожего, украл коньяк и спрятался под кроватью.