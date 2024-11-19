Поперечный обжаловал отказ суда исключить его из списка иноагентов

Стендап-комик Данила Поперечный обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы в исключении его из реестра иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба Поперечного Д.А.», — сказано в сообщении.

Жалоба поступила 8 ноября. Позже ее рассмотрит Мосгорсуд.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный и его жена Полина Чистякова эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

5 октября 2024 года представитель Минюста заявил на суде, что Поперечного признали иноагентом из-за того, что он получал деньги от двух иностранных организаций: американской «Fullscreen» ($6,4 тыс.) и ирландской «Google Ireland Limited» ($55 тыс.).

31 октября Тверской районный суд Москвы зарегистрировал дело против Поперечного. На юмориста составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации...»).

Ранее Поперечного уличили в дискредитации российской армии.