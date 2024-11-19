Почти половина россиян чаще ошибаются в работе при недосыпе

Менее трех часов в сутки необходимо 1% опрошенных россиян для сна, чтобы чувствовать себя бодрыми на работе. 3-4 часа выделили 2% респондентов, 5-7 часов — 32%. Большинство же (54%) чувствуют себя бодрыми после 8-9 часов сна. Еще 12% любят поспать более 9 часов в сутки.

Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При недосыпе у 61% участников исследования снижается общая эффективность, а у 48% — внимание и увеличивается количество ошибок в работе. 40% хуже запоминают информацию, столько же (40%) — медленнее выполняют задачи. 34% респондентов замечают у себя потерю мотивации и удовлетворенности от работы.

По 26% опрошенных отмечают снижение способности к анализу и вовлеченность в рабочие процессы и жизнь коллектива. 20% опрошенных поделились, что при недосыпе у них ухудшаются способности к креативности и генерации идей. В то же время 11% участников исследования не наблюдают у себя последствия недосыпа.

Для нормализации сна и улучшения его качества 49% стараются пораньше ложиться спать. 25% опрошенных не переедают перед сном, 24% — ограничивают употребление бодрящих напитков (кофе, чая и др). 17% предпочитают пить снотворные или мягкие успокоительные средства. 16% ограничивают чтение новостей. По 15% участников исследования совершают короткие пешие прогулки перед сном и проводят время с семьей или друзьями.

11% россиян включают успокаивающую музыку, 10% избегают использования гаджетов. По 5% респондентов медитируют и принимают расслабляющую ванну перед сном. 16% россиян предпочитают ничего не делать.

По словам Натальи Болотовой, провизора и заведующей аптеки СБЕР ЕАПТЕКИ, если по каким-то причинам сон не удается нормализовать самостоятельно, необходимо обратиться к врачу, который поможет выявить причину и подобрать препараты и методы лечения. Для тех, кто не испытывает сложностей с засыпанием, но хотел бы улучшить качество сна, эксперт советует принимать лекарственные травы в виде чая, настоя или отвара, по отдельности или сочетая между собой: лаванду, чабрец, валериану, мелиссу, кипрей и другие.

По данным статистики продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, спрос на травяные снотворные средства, способствующие засыпанию и обладающие мягким седативным действием, вырос за 10 месяцев 2024 года на 3% к аналогичному периоду прошлого года. Прирост спроса начался в третьем квартале 2024 года. При этом лекарственные снотворные препараты показали падение продаж на 6% за указанный период.

Ранее выяснилось, что длительный сон такой же опасный, как недосып.