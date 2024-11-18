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Вымогатели похитили подростка в Ленобласти ради 30 тысяч рублей

В Ленобласти вымогатели похитили подростка ради 30 тысяч рублей

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Телеграм-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Ленобласти трое вымогателей совершили похищение несовершеннолетнего ради 30 тысяч и попались, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 ноября в городе Ломоносове. Трое злоумышленников насильно усадили подростка в автомобиль и стали требовать от него 30 тысяч рублей, которые тот им якобы задолжал. Затем они выпустили несовершеннолетнего из машины, чтобы тот пошел к своим родителям за деньгами и передал их похитителям. Однако он рассказал обо всем своей матери и та обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц. Стражи порядка задержали предполагаемых злоумышленников. На данный момент им предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее свердловская ОПГ похищала подростков ради вымогательства денег.

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