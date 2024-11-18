В Подмосковье продолжают обновлять искусственные неровности

На 6 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности, сообщает пресс-служба Минтранс Подмосковья.

В ведомстве отметили, что благодаря искусственным неровностям водители снижают скорость.

Специалисты провели ремонт в Мытищах, Дедовске, Домодедово, Солнечногорске и в селе Жаворонки.

Искусственные неровности устанавливают рядом с местами большого скопления пешеходов, среди которых образовательные и медицинские учреждения, парки и другие.

Для поддержания безопасности на дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование и необходимый ремонт элементов, влияющих на безопасность движения.