В Индии лев растерзал мужчину, решившего сделать с ним селфи, пишет Times of India. Ради фотографии мужчина нарушил технику безопасности и залез к хищнику в клетку.

Как пишут СМИ, мужчина по имени Прахлад Гуджар забрался в запретную зону возле вольера со львом, чтобы сделать с ним селфи. Ради эффектного кадра индиец перелез защитную стену высотой около метра и оказался один на один с хищником. Нарушителя даже не смутили крики сотрудника зоопарка, пытающегося его образумить.

Сообщается, что 12-летний лев почти сразу напал на мужчину и растерзал его за 10 минут. По словам очевидцев, Прахлад находился в состоянии алкогольного опьянения и не до конца осознавал опасность ситуации. Кроме того, люди утверждают, что он провоцировал льва.

Работники зоопарка попытались помочь Гуджару, вытащив льва из вольера, сейчас хищник находится в изоляции и под наблюдением ветеринаров. Также было объявлено, что в питомнике усилят меры предосторожности, чтобы избежать повторения подобных случаев.

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