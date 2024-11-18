Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии выразили готовность возобновить авиасообщение с Европой

Голуб: Белоруссия возобновит авиасообщение с Европой, когда решат политики

close
Максим Шеметов/Reuters

Белоруссия готова возобновить авиасообщение с Европой, когда «политические препоны будут сняты». Об этом заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Игорь Голуб, его слова приводит агентство «Белта».

«Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препон, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы», — сказал Голуб.

По его словам, решение только за политиками.

Голуб добавил, что европейские страны также заинтересованы в возобновлении полетов в связи с большими расходами из-за облета Белоруссии и России.

В октябре Белоруссия подписала межправительственные соглашения об организации авиасообщения с Кувейтом, Марокко, Сейшельскими островами и Саудовской Аравией.

Ранее Лукашенко призвал облегчить передвижение граждан через границу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами