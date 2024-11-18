В Белоруссии выразили готовность возобновить авиасообщение с Европой

Белоруссия готова возобновить авиасообщение с Европой, когда «политические препоны будут сняты». Об этом заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Игорь Голуб, его слова приводит агентство «Белта».

«Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препон, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы», — сказал Голуб.

По его словам, решение только за политиками.

Голуб добавил, что европейские страны также заинтересованы в возобновлении полетов в связи с большими расходами из-за облета Белоруссии и России.

В октябре Белоруссия подписала межправительственные соглашения об организации авиасообщения с Кувейтом, Марокко, Сейшельскими островами и Саудовской Аравией.

Ранее Лукашенко призвал облегчить передвижение граждан через границу.