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Соцсети удивила 64-летняя беременная женщина

Independent: соцсети удивила 64-летняя беременная американка

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suni_palms/TikTok

Пользователей соцсетей удивила 64-летняя беременная женщина из США, пишет Independent.

Кадры с беременной пожилой женщиной опубликовала в соцсетях ее дочь. Она рассказала подписчикам, что мать ждет еще одного ребенка в 64 года, и никто в семье не может в это поверить. Впрочем, для всех родственников эта новость оказалась радостным событием.

«Это невероятно», — поделилась эмоциями блогерша.

Сама будущая мать рассказала, что не была готова к еще одному ребенку, тем более в таком возрасте. Однако женщина уверена, что ей будут помогать вся семья и остальные родственники. Пользователи соцсетей удивились беременности американки и пожелали ей удачи.

«Теперь у нее будет собственный внук», — шутят комментаторы.

Ранее пользователей соцсетей удивила бабушка из Китая. По словам людей, женщина выглядит настолько молодо, что ее можно принять за студентку.

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