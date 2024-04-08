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Сын ударил мать ножом не менее 10 раз и заперся от полицейских в ванне

Во Франции 20-летний юноша изрезал родную мать ножом и спрятался в ванне

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Depositphotos

Во Франции 20-летний молодой человек покушался на жизнь своей матери. Об этом пишет Actu17.

На днях в одном из домов неподалеку от Сен-Контеста, департамент Кальвадос, произошла крупная семейная ссора. Сын повздорил с матерью и схватился за нож. Вскоре об инциденте узнали правоохранители. Они прибыли на место происшествия и обнаружили там женщину, которая была серьезно ранена. Она получила около десяти ножевых ранений и была доставлена в больницу тяжелом состоянии.

Нападавший спрятался от полиции в ванной комнате. Он не стал оказываться сопротивления и быстро сдался правоохранителям. Известно, что злоумышленник напал на родительницу с ножом, когда в доме находились трое его братьев и сестер, в том числе и двое несовершеннолетних. Их передали на попечение родственникам. Ведется расследование, подозреваемый находится под стражей.

Ранее в Подмосковье женщина нанесла многочисленные травмы супругу и свекрови во время семейных разборок.

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