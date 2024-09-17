Российский депутат подарил школе пулемет, привезенный с СВО

Депутат Совета депутатов Городского округа Балашиха Леонид Любимцев, который в 2023 году отправился добровольцем на СВО, подарил одной из местных школ пулемет Калашникова. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

По информации издания, оружие Любимцев привез из зоны военной операции. Мужчина вручил его в торжественной обстановке руководству школы №26. В соцсетях некоторые жители сочли это приобщением учеников к милитаризму.

Директор образовательного учреждения Анна Лифенко не согласилась с комментаторами и заверила, что это «экспонат».

«Это не пулемет, это его останки, то, что осталось от него. Это все перекорежено, из земли выкопанное, то есть это чисто экспонат», — подчеркнула Лифенко в беседе с журналистами.

Директор отметила, что в школе функционирует музей, в котором могут разместить новый экспонат.

До этого в Перми рассказали об участнике СВО, который возглавил одну из городских школ.