Россиянин пырнул ножом прохожего, украл коньяк и спрятался под кроватью

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в грабеже и нападении на прохожего с ножом, злоумышленник пытался скрыться от сотрудников ОМОНа, но проиграл в прятки. Об этом сообщает УМВД региона.

Трижды судимый житель Челябинска ворвался с ножом в сетевой супермаркет на улице Худякова, угрожая продавцу, он забрал бутылку коньяка за 2,5 тыс. рублей. С коньяком в руках грабитель бросился наутек, но охранник его догнал.

Свидетелем сцены стал случайный прохожий. Он вслух осудил поведение грабителя, злоумышленник выхватил нож, ударил мужчину в шею и скрылся с места преступления.

Пострадавшего госпитализировали, личность грабителя быстро установили. На задержание подозреваемого выехал ОМОН, однако при первом осмотре квартиры обнаружить мужчину не удалось. Силовики нашли его под кроватью, куда он втиснулся, проявляя чудеса гибкости. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее россиянин с наркотиками рассчитывал убежать от полиции на такси.