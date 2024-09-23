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Соцсети удивили куриные яйца из Японии с белым желтком

Oddity Central: куры в Японии несут яйца с белым желтком

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tsudajunko/X (Бывший Twitter)

Куры в Японии, которых кормят рисом, несут яйца с белым желтком, пишет Oddity Central.

Недавно в японских социальных сетях появились фотографии яиц с белыми желтками, что вызвало волну обсуждений. История началась с публикации снимка вареного куриного яйца, разрезанного на две половины. Главной особенностью кадра стало то, что желток был практически такого же цвета, как и белок.

Автор поста рассказал, что ранее слышал о существовании яиц куриц с Окинавы, у которых желток становится белым, потому что их кормят специальным рисом, но никогда не думал, что ему попадется однажды такое.

Один из комментаторов рассказал, что эти яйца называются «широтама». Их часто используются для приготовления традиционных блюд, таких как омурайсу и тамагояки.

Ранее шеф-повар рассказал, как приготовить паштет из курицы.

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