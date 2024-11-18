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Таможенники в Пулково задержали пенсионера с валютой на 4 млн рублей

В Петербурге таможенники задержали пенсионера с валютой на 4 млн рублей

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Северо-Западное таможенное управление

Таможенники петербургского аэропорта Пулково обнаружили у 60-летнего пассажира более 40 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Пассажир прилетел в Петербург из Турции. Мужчина проходил таможню по «зеленому коридору». На вопрос инспектора о количестве провозимой наличной валюты он сообщил, что везет 10 тысяч долларов США и предъявил бумажный конверт с соответствующей суммой.

В ходе досмотра его багажа таможенники обнаружили еще почти 35 тысяч долларов, 10 евро и 600 рублей, которые мужчина пытался скрыть. Сумма незадекларированной наличности составила почти 4 миллиона рублей.

Задержанный объяснил, что давно работает за рубежом, а зарплату работодатель выдает ему наличными. О правилах провоза валюты мужчина знал, но пытался утаить от таможенников деньги. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Самаре таможенники поймали женщину, которая привезла из Грузии незадекларированные драгоценности на 3,5 млн рублей. Таможенники остановили одну из пассажирок в «зеленом» коридоре в рамках выборочного контроля и обнаружили у нее в сумке футляр с украшениями. Женщина сообщила, что приобрела их в Грузии в качестве подарка своей невестке и не знала о необходимости оформлять таможенную декларацию.

Ранее семья россиян под видом переселенцев пыталась провезти 120 кг брендовой одежды.

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