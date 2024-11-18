В Москве завершился форум для начинающих специалистов рекламной отрасли

В Москве завершился главный форум для начинающих специалистов рекламной отрасли «НРФ. Начало карьеры», в котором приняли участие более 1500 представителей сферы, сообщает пресс-служба форума.

Отмечается, что площадка мероприятия была поделена на четыре интерактивные зоны. В рамках форума прошло более 30 сессий с участием более 100 ведущих спикеров отрасли.

Как подчеркнул первый вице-президент АКАР, глава организационного комитета НРФ Валентин Смоляков, форум стал инвестицией в будущее рекламной индустрии, где амбициозные молодые специалисты могут продемонстрировать свой потенциал, а ведущие компании — найти талантливых сотрудников.

«В рамках форума мы не просто создаем пространство для встреч — мы формируем сообщество, где все участники могут продемонстрировать свой потенциал, получить советы по развитию карьеры и внести собственный вклад в общее дело, обмениваясь опытом и поддержкой», — сказал он.

Участники форума узнали об устройстве мира рекламных коммуникаций сегодня и о роли социальной рекламы. Также гостям рассказали о психологических аспектах рекламного рынка и как работает эмоциональный маркетинг, а также о трендах и технологиях будущего. Кроме того, лидеры индустрии рассказали участникам о карьерном пути от студентов до топ-менеджеров, а также посоветовали им, как составить резюме и проходить собеседования.

Отмечается, что большой популярностью среди участников пользовалась зона ADPASS, где более 500 человек сделали на память фото в фотобудке. Также там проходила викторина, которая проверяла рекламную эрудицию участников.

Кроме того, среду участников партнеры форума разыгрывали призы и дарили различные сувениры. Также в зоне Like FM прошла автограф-сессия с приглашенными гостями — Gayazov$ Brothers. Мероприятие завершилось показом лучших рекламных роликов «Ночь пожирателей рекламы».

Отмечается, что проект «НРФ. Начало карьеры» нацелен на то, чтобы стать связующим звеном между начинающими специалистами и опытными профессионалами. Генеральным информационным партнером форума выступил Rambler&Co.