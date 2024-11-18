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«Рувики» запустит бонусную программу для авторов интернет-энциклопедии

Для авторов «Рувики» запустят систему геймификации

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Shutterstock

«Рувики» запускает первый этап геймификации, который будет направлен на стимулирование роста интереса пользователей к авторству. Об этом сообщает пресс-служба интернет-энциклопедии.

Как рассказал генеральный директор проекта Владимир Медейко, геймификация использует естественные склонности людей к конкуренции, сотрудничеству и достижениям.

Так, пользователям предлагается два типа мотивации: рост ранга от достижений и возможность выиграть призы.

«Надеемся, что это новшество сделает платформу «Рувики» еще более интересной для авторов. Любой автор, написавший статью в «Рувики», отвечающую требованиям качества и соответствующую правилам платформы, может получить подарок, а также работать над ростом своего ранга, который обеспечит доверие других участников», — сказал Медейко.

Отмечается, что подключиться к бонусной программе можно в личном кабинете. Там появятся новые вкладки: достижения, баллы, подарки.

Во вкладке «Достижения» будет доступна основная информация об участнике, например, его ранг, а также задания для его увеличения. Вкладка «Баллы» расскажет участнику о его активности в рамках программы, а во вкладке «Подарки» будут собраны промокоды с возможностью выбрать сертификат партнера, полученные за целевые действия.

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