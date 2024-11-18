Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Приложением о детском здоровье воспользовались более миллиона родителей

Основными пользователями приложения Здоровьедетей.рус стали молодые мамы

close
Depositphotos

Более миллиона родителей воспользовались онлайн-помощником Здоровьедетей.рус. Об этом рассказала доктор медицинских наук, руководитель Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России, научный со-руководитель проекта Елена Петряйкина.

По ее словам, чаще всего ответы от ведущих детских врачей России получили молодые мамы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской, Новосибирской областей, а также из Крыма.

Она уточнила, что самыми популярными вопросами онлайн-помощнику стали введение прикорма младенцам, ожирение у детей, физическая активность ребенка после перенесенных ОРВИ и гриппа, признаки сахарного диабета и задержка роста. Петряйкина отметила, что эти вопросы интересовали более 70% пользователей.

«Мы создали приложение Здоровьедетей.рус по инициативе доктора Дениса Проценко полностью бесплатным, у нас строгая социальная направленность, и внутри нет продвижения медицинских услуг или фармпрепаратов», — сказала она.

Доктор медицинских наук подчеркнула, что приложение является просветительской платформой, которая содержит оцифрованную педиатрическую экспертизу.

«Мы рады, что родители, особенно молодые мамы, чья жизнь и так наполнена тревогой и волнением за малыша, теперь могут быстро получить рекомендации о здоровье их ребенка в нашем приложении. Это дает возможность не только успокоить родителей, но также при последующем приеме у врача более четко описать симптомы, что помогает педиатру установить диагноз и назначить лечение», — сказала Петряйкина.

Напомним, онлайн-помощник Здоровьедетей.рус был создан при поддержке Института развития интернета. В его разработке участвовала команда квалифицированных врачей, имеющих большой опыт работы с детьми. Проект насчитывает более 400 кейсов, которые включают в себя описания нарушений физического и ментального здоровья детей и дают рекомендации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами