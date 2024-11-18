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Россиянка украла оставленное на витрине кольцо с бриллиантами, чтобы «порадовать себя»

В Петербурге женщина украла оставленное на витрине кольцо, чтобы порадовать себя

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Shutterstock/ChiccoDodiFC

В Санкт-Петербурге жительница Башкирии стала фигуранткой уголовного дела по статье «Кража с применением значительного ущерба» УК РФ после посещения с ухажером ювелирного салона в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как установили правоохранители, 28 сентября обвиняемая, находясь в одном из магазинов ТЦ на Дунайском проспекте, забрала кольцо из белого золота с несколькими бриллиантами стоимостью 80 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что увидела кольцо на витрине и решила забрать его себе. Она отметила, что ее ухажер отказался покупать ей что-либо, поэтому «она решила порадовать себя сама».

Похищенное кольцо принадлежало другой женщине. Потерпевшая рассказала, что посещала в тот день ювелирный салон и примеряла там украшения. Во время примерки она сняла с пальца кольцо из белого золота, которое в последствии забыла. Когда она вернулась, то оставленного изделия на месте не оказалось.

Вскоре дело обвиняемой рассмотрит суд.

Ранее полицейские раскрыли кражу кольца за 700 тысяч рублей в аэропорту Домодедово.

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