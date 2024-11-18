Холмогоров раскритиковал выступление муфтия Мухетдинова

Выступление первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ, ректора Московского исламского института (МИИ) Дамира Мухетдинова на конференции «Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике» в Екатеринбурге вызвало громкий скандал. Об этом в статье для «Царьграда» заявил писатель и обозреватель ресурса Егор Холмогоров.

Публицист отметил, что оно содержало массу манипуляций историческими фактами и общеисторической оптикой. Он считает, что основной целью этого выступления стала попытка доказать, что история «многонациональной России» не является историей русского народа, русского государства и славян в целом. В своем Telegram-канале Холмогоров обвинил Мухетдинова в попытке «деколонизировать» и «деславянизировать» историю России.

«Нет сомнения в том, что в данном случае перед нами веское признание во враждебности к России, в стремлении разрушить ее историческую идентичность. Перед нами очередной продукт «антиколониальной» историографии, которую активно взращивали в последние десятилетия на деньги западных фондов в наших регионах всевозможные признанные и непризнанные иноагенты», — написал он.

По мнению писателя, задача западной неоколониалистской историографии состоит в деконструкции противостоящих Западу национальных государств и установлении в них глобалистских структур.

«Одним из таких национальных государств, атакуемых в первую очередь, является Россия. А наша страна при всей многонациональности ее народа — это национальное государство, государство единой нации, имеющее четкую символику, четкую историю, четкую государственную традицию — и это государственная традиция именно русского народа», — говорится в материале.

Холмогоров напомнил, что русское государство в своей истории охватывало множество племен — и финно-угорских, и тюркских, и монгольских, и кавказских.

«История каждого входящего в Россию народа уникальна и отнюдь не маргинальна, никто, вопреки утверждениям Мухетдинова, не предлагает воспринимать эту народную историю «со скептицизмом», — написал публицист.