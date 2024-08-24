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В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью

Госдума рассмотрит инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью

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Depositphotos

На следующей неделе депутаты внесут в Государственную думу инициативу о выдворении из России всех мигрантов с судимостью. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева.

«Абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд», — написала она.

Авксентьева добавила, что их также необходимо лишать РВП и ВНЖ (разрешение на временное проживание и вид на жительство. — «Газета.Ru»).

Депутат напомнила, что сейчас в РФ установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ.

Парламентарий также заявила, что невозможно бороться с проявлениями исламского радикализма без того, чтобы навести порядок в миграционной политике.

Кроме того, она считает, что необходимо пересмотреть Жилищный кодекс. Авксентьева обратила внимание, что это нужно сделать из-за распространения в России так называемых «молельных домов».

До этого сообщалось, что выдворяемых из РФ иностранцев смогут помещать в специальные учреждения на срок до 48 часов.

Ранее в Москве мигранты создали подпольную фабрику по производству поддельных документов.

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