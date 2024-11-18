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Россиянин подменил накопления возлюбленной на билеты банка приколов

Baza: в Москве мужчина украл у возлюбленной 1,8 млн рублей и проиграл на ставках

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tsn24.ru

В Москве мужчина хотел закрыть долги на ставках и украл у подруги почти 2 млн рублей, он заменил деньги на билеты банка приколов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

37-летняя жительница Москвы хранила накопления наличными, в один из дней она обнаружила, что часть пятитысячных купюр заменена на билеты банка приколов. Женщина заподозрила в краже 32-летнего возлюбленного, но мужчина все отрицал, тогда москвичка обратилась в правоохранительные органы.

В ходе допроса молодой человек признался, что поменял все купюры, потому что очень хотел отыграться на ставках, но в итоге проиграл деньги. В общей сложности он похитил у россиянки 1,8 млн рублей. Часть украденного ей вернула мать мужчины, остальное он намеревается отдать сам, отправившись на СВО.

До этого сообщалось, что в Твери приятель-альфонс обокрал свою подругу и проиграл все деньги. 38-летняя россиянка заявила о краже из ее квартиры золотых украшений, шубы и других ценных вещей. Кроме того, по словам заявительницы, с ее счета незаконно были списаны 100 тысяч рублей, в краже она подозревала возлюбленного. Подозреваемого задержали, им оказался 37-летний неработающий ранее судимый житель Твери цыганской народности. Он рассказал, что похищенное продал, а вырученные деньги проиграл на ставках. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудник «Почты России» почти год выдавал мужчине пенсию сувенирными купюрами.

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