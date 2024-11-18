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Лаборатория праздников может появиться в России

В РФ появится лаборатория госпраздников, которая займется их переосмыслением

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России на базе министерства культуры создают лабораторию государственных праздников, которая будет заниматься переосмыслением праздников и наполнением их содержанием. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Першин на заседании Общественной палаты 15 ноября, передает «Парламентская газета».

Он отметил, что подобная лаборатория уже существовала в СССР.

«Мы просто повторяем этот опыт, идем по следам наших практиков», — сказал замминистра.

По мнению председателя Общественного совета при Минкульте Александра Чайковского, создание подобной лаборатории является здравой и правильной идеей.

При этом он заявил, что в РФ есть даты, которые основаны на «какой-то чепухе», а лаборатория занималась бы продвижением более значимых праздников, среди которых могли бы быть не только яркие события в истории страны.

В данный момент в России 14 нерабочих праздничных дней.

Ранее россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть в новогодние праздники.

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