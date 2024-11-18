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Россиянин проглотил нож, когда готовил шашлык

В Москве спасли мужчину, проглотившего нож на пикнике

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Телеграм-канал «Склиф»

Медики НИИ им. Склифосовского спасли москвича, который проглотил 20-сантиметровый нож, когда пробовал шашлык. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел, когда москвич пробовал шашлык на пикнике и подавился. Его друзья взяли нож и решили протолкнуть им мясо, однако мужчина проглотил его. Нож длиной 20 см пришлось извлекать хирургам.

Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Специалисты отметили, что данное явление встречается достаточно часто. Зачастую граждане проглатывают посторонние предметы из-за спора, а иногда это выходит совершенно случайно.

До этого сообщалось, что врачи Детской областной клинической больницы Липецка помогли четырехлетнему пациенту, который проглотил леденец вместе с палочкой. После осмотра медики решили попробовать извлечь тело эндоскопической петлей, попытка увенчалась успехом, и через некоторое время дошкольника выписали домой.

Ранее женщина случайно проглотила зубную щетку и оказалась в больнице.

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