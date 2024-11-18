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Рынок корпоративных мероприятий впервые превысил допандемийный уровень

В России рынок корпоративных мероприятий превысил допандемийный уровень

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Depositphotos

Рынок корпоративных мероприятий второй год подряд показывает существенный рост, который позволил ему превысить допандемийный уровень. Объем выручки компаний, работающих в сегменте корпоративных мероприятий, по итогам 2023 года показал рост на 24%, а в этом году уже на 19%. Общий объем отрасли оценивается в 160 млрд рублей. Такие данные были представлены на MICE Excellence Forum.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Рынок корпоративных мероприятий очень централизован. По данным исследования, на Москву и Московскую область приходится 81% от всех занятых в отрасли и 85% выручки. При этом эксперты отмечают, что в ряде регионов наблюдается положительная динамика, опережающая средние цифры по рынку. В частности, наиболее высокие темпы роста по сравнению с 2023 годом отмечаются у рынка корпоративных мероприятий в Приволжском, Уральском, Сибирском федеральных округах, которые выросли в полтора раза относительно 2022 года. В натуральном выражении максимальный вклад в общероссийский прирост рынка, конечно, принадлежит Центральному федеральному округу (+44%).

Общий рост рынка благотворно сказался на финансовом положении игроков отрасли. За прошлый год по итогам финансовой отчетности прибыльными были 82% компаний рынка корпоративных мероприятий, а доля убыточных сократилась с 17% до 13%.

По данным официальной отчетности компаний, рентабельность продаж в среднем по отрасли в 2023 году составила 5,3%, по прибыльным компаниям — 7%.

Основными отраслями, на которые приходится наибольшая доля заказов корпоративных мероприятий, по-прежнему являются банки, финансы и страхование, медицина и фармацевтика, а также государственный сектор. По сравнению с прошлым годом в топ-10 не вошли транспорт и логистика и FMCG-сектор.

Наибольшую долю в бюджетах корпоративных мероприятий занимает проживание в отелях, питание, а также авиаперелеты и ж/д транспорт. Следом идут аренда площадок для мероприятий и дополнительные развлекательные и культурные мероприятия.

Самыми популярными форматами по количеству участников остаются заказные корпоративные мероприятия от 100 до 300 человек. По итогам опроса игроков рынка, проведенного в рамках данного исследования, увеличились доли мероприятий до 99 человек, что говорит о тенденции роста количества небольших мероприятий.

По сравнению с прошлым годом средняя продолжительность мероприятий изменилась в большую сторону. Если в прошлом году респонденты в основном выбирали среднюю продолжительность 1-2 дня, то в 2024 году средняя продолжительность мероприятий стала 2-3 дня.

«Один из трендов последнего времени — минимизируется проведение развлечений как составных частей корпоративных мероприятий с ориентацией на более глубокие смыслы. Сами предпраздничные мероприятия никуда не делись — это мы видим по ажиотажу с арендой площадок на декабрь. Но значительно поменялся формат и все больший акцент в программе делается на самих сотрудниках, на ценностях компании. Существенный рост виден в сегменте корпоративного спорта», — полагает Татьяна Конакова, операционный директор MICE Excellence.

В 2024 году наметилась тенденция по увеличению выездных мероприятий. Так, 55% организаторов отмечают рост количества мероприятий, которые проводятся не в городе, где расположен офис заказчика. В целом пока доля выездных мероприятий у большинства заказчиков не превышает 50%.

Основные критерии при выборе региона проведения корпоративного мероприятия, которые предъявляют заказчики, немного изменились. Наиболее важными стали транспортная доступность региона и достаточное количество качественных мест размещения. Возросла потребность в безопасности региона, а наличие представительства заказчика мероприятия в регионе утратило свою важность.

«Заметно смещение фокуса на регионы России. Многие компании пересматривают привычные ранее зарубежные поездки в сторону внутренних направлений, в том числе которые не считались популярными для делового туризма и проведения корпоративных мероприятий. Одной из сложностей по-прежнему остается недостаточный уровень развития инфраструктуры в регионах, в частности, площадок и отелей, готовых единовременно принять большое количество бизнес-туристов. С одной стороны, такие путешественники являются более требовательной аудиторией с точки зрения уровня сервиса. Однако, с другой стороны, они же и наиболее интересны регионам, потому что приносят больший вклад в местную экономику. Так, в среднем один участник делового мероприятия тратит в 3-4 раза больше во время своего пребывания, чем обычный турист», — считает Дарья Островская, генеральный директор ВНИЦ R&C.

При этом эксперты отмечают, что ситуация с инфраструктурой в регионах улучшается. По данным исследования, около 70% опрошенных отелей планируют проводить реновацию в ближайшие 7 лет, в том числе почти половина из них — в течение года. По мнению Дарьи Островской, для привлечения в свой регион большего количества мероприятий необходимо не только улучшать инфраструктуру, но и активно продвигать регион и его возможности для проведения мероприятия.

Ранее эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на предложение работодателя перейти на самозанятость.

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