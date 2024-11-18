Названы болезни, о которых говорят проблемы с эрекцией

Эректильная дисфункция (ЭД) — это не просто неудобство, а сигнал о проблемах со здоровьем. Часто она является симптомом серьезных заболеваний, игнорировать которые опасно. О том, какие заболевания могут вызывать проблемы с эрекцией, «Газете.Ru» рассказала врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина.

В частности, по ее словам, такая проблема может указывать на сердечно-сосудистые заболевания. В частности, атеросклероз — отложение холестерина в сосудах, что сужает их просвет и затрудняет кровоток. Гипертония — повышенное давление ослабляет сосуды и ухудшает кровообращение. Ишемическая болезнь сердца — недостаточное кровоснабжение сердечной мышцы может вызвать проблемы с эрекцией. Сюда же можно отнести и ожирение, которое увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также эректильная дисфункция может наблюдаться в случае с сахарным диабетом, при котором возможно нарушение кровоснабжения пениса и развитие нейропатии.

«Если говорить о заболеваниях мочеполовой системы, то здесь можно выделить простатит — воспаление предстательной железы может приводить к нарушению эрекции; воспаление яичек (орхит) — может нарушать сперматогенез и вызвать ЭД; заболевания половых органов — урологические инфекции, травмы пениса», — добавила уролог-андролог.

По ее словам, проблемы с эрекций также могут быть обусловлены неврологическими заболеваниями, такими как инсульт (нарушает кровоснабжение мозга и может привести к ЭД) и болезнь Паркинсона (нарушает функцию нервной системы). Сюда же можно отнести и травмы спинного мозга, при которых нарушается иннервация половых органов.

К эректильной дисфункции могут также привести психические расстройства, такие как депрессия, тревожность и стресс.

«Не стоит забывать и о гормональных нарушениях. Так, гипогонадизм (недостаток тестостерона) и гиперпролактинемия (повышенный уровень пролактина) могут привести к снижению либидо и ЭД», — добавила специалист.

Также она обратила внимание, что влияние на эрекцию может оказать прием некоторых лекарственных препаратов, таких как антидепрессанты (возможны побочные эффекты, включая ЭД), противогипертензивные препараты (могут нарушать кровоснабжение пениса), диуретики (могут приводить к обезвоживанию, что также может влиять на эрекцию).

«Отмечу также пагубное воздействие на мужское здоровье вредных привычек — таких как алкоголь, сигареты и наркотики, которые отрицательно влияет на сосуды и нервную систему. И не забывайте следить за своим рационом. Помните, что избыток жиров и сахара повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула врач.

В заключение она отметила, что эректильная дисфункция не всегда является признаком серьезного заболевания, но часто о нем сигнализирует.

«Если вы заметили проблемы с эрекцией, не откладывайте визит к урологу. Своевременное обращение к специалисту повысит шансы на эффективное лечение и улучшит качество вашей жизни», — резюмировала врач.

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