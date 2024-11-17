Россиянка пыталась заработать на инвестициях и лишилась 5 млн рублей

В Липецке женщина пыталась заработать на инвестициях, оформила несколько кредитов и отдала мошенникам 5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С 52-летней жительницей в сети связался неизвестный. Мужчина предложил ей легкий способ заработка на инвестициях. Липчанке, как новому инвестору, аферист якобы сразу начислил бонусные рубли. Женщина согласилась на предложение неизвестного и после начисления бонусов. внесла первый взнос в 10 тысяч рублей. После чего, по словам мошенника, она стала VIP-клиентом.

По совету лжеброкера она перевела на якобы специальный счет 2 миллиона рублей, а затем оформила еще несколько крупных займов в банках. Только когда кредитные средства поступили на счет аферистов, а вывести их не вышло, липчанка осознала свою ошибку и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 5 млн рублей.

До этого сообщалось, что жительница Красноярска осталась без накоплений и жилья за девять месяцев общения с телефонными мошенниками. Аферисты вынудили женщину продать квартиру и перевести все деньги на безопасный счет, россиянка лишилась 8,2 млн рублей.

Ранее в Орле две мошенницы выманили у пенсионерки 10 млн рублей.