Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пыталась заработать на инвестициях и лишилась 5 млн рублей

Жительница Липецкой области лишилась 5 млн рублей из-за лжеброкеров

close
Ilya Naymushin/Reuters

В Липецке женщина пыталась заработать на инвестициях, оформила несколько кредитов и отдала мошенникам 5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С 52-летней жительницей в сети связался неизвестный. Мужчина предложил ей легкий способ заработка на инвестициях. Липчанке, как новому инвестору, аферист якобы сразу начислил бонусные рубли. Женщина согласилась на предложение неизвестного и после начисления бонусов. внесла первый взнос в 10 тысяч рублей. После чего, по словам мошенника, она стала VIP-клиентом.

По совету лжеброкера она перевела на якобы специальный счет 2 миллиона рублей, а затем оформила еще несколько крупных займов в банках. Только когда кредитные средства поступили на счет аферистов, а вывести их не вышло, липчанка осознала свою ошибку и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 5 млн рублей.

До этого сообщалось, что жительница Красноярска осталась без накоплений и жилья за девять месяцев общения с телефонными мошенниками. Аферисты вынудили женщину продать квартиру и перевести все деньги на безопасный счет, россиянка лишилась 8,2 млн рублей.

Ранее в Орле две мошенницы выманили у пенсионерки 10 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами