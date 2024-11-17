В Пензе формовщик сыра лишился пальца на работе

В Каменке мужчина добился компенсации морального вреда после несчастного случая на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Несчастный случай произошел в феврале 2024 года, молодой мужчина работал на производстве по формовке сыра. В какой-то момент ему зажало палец на руке, медикам пришлось ампутировать поврежденную фалангу.

Пострадавший обратился с иском в суд, в ходе разбирательств работодатель признал произошедшее несчастным случаем на производстве и выплатил рабочему компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Татарстане врачи спасли мужчину, который лишился пальцев на производстве. 30-летний мужчина доставал деталь из-под пресса на заводе, случайно привел механизм в движение и лишился двух пальцев. Бригада медиков около четырех часов фиксировала кости, сшивала ткани и сосуды.

Ранее подросток лишился руки на птицефабрике в Омской области.