Сельчанин поссорился с соседом и обстрелял его из охотничьего ружья

В Добровском районе Липецкой области будут судить местного жителя, который обстрелял соседа из охотничьего ружья. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в марте 2024 года в селе Капитанщино, между двумя соседями вспыхнула ссора. Словесный конфликт закончился стрельбой. Один из участников ссоры взял из дома охотничье ружье и пришел на участок соседа.

Мужчина пытался выпроводить незваного гостя, но тот начал угрожать ему и произвел выстрел в землю, дробь отрикошетила и попала в ногу потерпевшему. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, материалы расследования переданы в суд, обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Курганской области молодой человек открыл стрельбу у дома сотрудника ГАИ в отместку за выписанный ему штраф. Он вооружился винтовкой и пришел на разборки к дому инспектора. Мужчина несколько раз выстрелил по воротам, а затем пригрозил насилием хозяину, который вышел из дома, чтобы успокоить стрелка. В итоге против злоумышленника возбудили уголовное дело, оно уже направлено в суд.

Ранее россиянка устроила пожар на участке соседки после ссоры с ней.