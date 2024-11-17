В Приангарье полицейский выстрелил в приятеля на охоте

В Ольхонском районе Иркутской области сотрудник правоохранительных органов случайно выстрелил в приятеля на охоте, спасти его не смогли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет региона.

Инцидент произошел 16 ноября, группа мужчин отправилась на загонную охоту. В какой-то момент один из участников принял приятеля за дикого зверя и выстрелил. Спасти 62- летнего пострадавшего медики не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, выстрел мог произвести сотрудник иркутского гарнизона полиции, находившийся на охоте в свой выходной день. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Стрелявший допрошен.

До этого сообщалось, что житель Свердловской области выстрелил в зятя на охоте, спасти пострадавшего не удалось. Молодой мужчина выронил из кармана фонарик и пошел его искать, он отошел от квадроцикла на восемь метров и попросил родственника посветить ему, чтобы найти фонарь. Раздался выстрел, пуля попала россиянину в спину. Стрелявший задержан, он заявил, что выстрел произвел случайно, когда задел курок, спускаясь с квадроцикла. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Северной Осетии охотник выстрелил в живот приятелю.