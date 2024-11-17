Первая леди Бразилии оскорбила Маска

Первая леди Бразилии Розангела да Силва выразила недовольство Илоном Маском во время своего выступления на мероприятии в рамках саммита G20. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным корреспондентов, в момент, когда речь первой леди неожиданно прервал корабельный гудок, она в шуточной форме связала это происшествие с действиями бизнесмена. «Я думаю, это Илон Маск! Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!», — заявила да Силва.

Маск в свою очередь отреагировал на замечания первой леди Бразилии и опубликовал в соцсети X смеющийся во весь голос эмодзи. Однако в следующей публикации он добавил, что действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не выиграет на следующих выборах.

В августе стало известно, что социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры. 29 августа судья Алешандри ди Морайс направил Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы. Однако глава X отказался подчиниться этим требованиям, после чего 30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети в стране. В начале сентября в республике прошли массовые акции протеста после закрытия Х

Ранее Маск пообещал обнародовать преступления судьи, заблокировавшего X в Бразилии.