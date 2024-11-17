В «Ижавиа» рассказали о работе аэропорта Ижевска на фоне атаки беспилотника на завод

Аэропорт Ижевска закрывали для полетов до 8:30 на фоне атаки беспилотника на местный завод. Об этом сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, а рейсы выполняются по расписанию.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения беспилотника. По его словам, на производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал эвакуирован, но один человек все же пострадал — его госпитализировали с травмой головы в состоянии средней степени тяжести.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее момент пролета беспилотника и зарево от взрыва на заводе в Ижевске попали на видео.