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Мать и сын отравились угарным газом в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье женщина и ребенок отравились угарным газом

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Ногинске семья отравилась угарным газом в многоэтажке, спасти их не смогли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме в Ногинске, из-за отсутствия тяги в вентиляционном канале угарным газом отравились мать и ребенок. 37-летнюю женщину и ее 14-летнего сына спасти не удалось.

Другие подробности произошедшего пока не известны. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Чулыме Новосибирской области маленький мальчик испугался пожара в доме и спрятался от огня в шкафу, спасти его не удалось. В момент возгорания в частном доме находились мужчина и двое его сыновей. Отец смог покинуть горящее помещение, трехлетнего мальчика спасли через окно пожарные, его четырехлетнего брата нашли во время тушения. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Оренбурге семья из четырех человек отравилась угарным газом.

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