В Новосибирске неизвестный разгромил лифт и станцевал победный танец

В Ленинском районе Новосибирска мужчина устроил бой с лифтом, сибиряк усердно пинал конструкцию и бил по ней локтями, а затем устроил танец победителя. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Забалуева и попал на записи камеры, установленной в лифте. Неизвестный мужчина, скрывая лицо под маской, устроил погром в кабине. Он бил по лифту ногами и локтями.

Сопровождался этот неравный «бой» нецензурной жестикуляцией на камеру видеонаблюдения и танцами, в руках у мужчины были бутылки. Хулигана разыскивает полиция. Его личность устанавливается.

До этого сообщалось, что в Красноярске задержали местного жителя, устроившего погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника.

Ранее голый россиянин устроил погром в подъезде многоэтажки.