В ОП обсудили безопасность людей, проживающих в ареале белого медведя

На круглом столе в Общественной палате обсудили, как обеспечить безопасность людей, проживающих в ареале белого медведя. Об этом сообщили организаторы.

В дискуссии в рамках проекта «Медвежий патруль» приняли участие все шесть регионов, где обитает краснокнижное животное, а также представители профильных ведомств и МЧС.

Одним из главных стал вопрос о статусе «медвежьих патрулей» в арктических регионах. Как отметили представители АНО «Чистая Арктика», в большинстве субъектов работа заморожена или носит несистемный характер. Как правило, ее ведут добровольцы.

Наиболее структурировано работа «медвежьих патрулей» выстроена на Чукотке, где более 80 человек работают в 27 поселках. Однако и там выход медведя к людям фиксируется практически ежедневно.

По мнению представителей региона, для минимизации рисков нужно принять определенные меры.

«Это регулярный мониторинг чукотско-аляскинской популяции белого медведя. Создание региональных центров мониторинга и реагирования на сигналы на подотчетной территории. Признание появления медведя в населенных пунктах чрезвычайной ситуацией локального характера. Устранение законодательных пробелов в организации охранных мероприятий по сохранению белого медведя и реагированию при конфликтных ситуациях с его участием. Организация многоступенчатой системы обучения детей, взрослых, находящихся в ареале белого медведя», – отметил заместитель губернатора – председателя правительства, начальник департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа Александр Савченко.

Одна из проблем касается изъятия медведя из естественной среды обитания. Любые манипуляции с медведем возможны только с разрешения Росприроднадзора. Эксперты предложили заменить принцип заявительный на уведомительный. Это позволит применить средства реагирования сразу.

Представители Московского зоопарка, которые занимаются всеми спецоперациями по спасению медведей, обозначили, что по правилам авиабезопасности запрещен провоз баллонов для ружей и пистолетов, с помощью которых осуществляется временное усыпление медведя. По мнению экспертов, этот законодательный пробел нужно либо устранить, либо осуществить системную закупку анестезии и обеспечить ей все регионы.

По словам руководителя АНО «Чистая Арктика» Андрея Нагибина, для системного функционирования проекта и снижения количества конфликтных ситуаций необходимо внесение изменений в нормативно-правовую базу, разработка единой инструкции и алгоритма действий в случае конфликта.

«Наша задача – собрать все лучшие практики регионов воедино и тиражировать их на всю арктическую зону. Сейчас уже в процессе разработки находится интернет-портал проекта «Медвежий патруль», где будет собрана полная методическая база. Плюс мы по итогам этого круглого стола выйдем в Госдуму с предложением по устранению ряда законодательных пробелов», – рассказал Нагибин.

Проект «Медвежий патруль» по инициативе руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой реализуется в арктических регионах, где обитает белый медведь. Его задача – минимизация конфликтов между человеком и белым медведем. Партнером проекта является госкорпорация «Росатом».