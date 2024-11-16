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Жена задержанного в Чаде социолога рассказала о его состоянии после освобождения

Жена задержанного в Чаде социолога Шугалея сообщила о его возвращении в Москву

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Из личного архива Максима Шугалея

Супруга российского социолога Максима Шугалея, которого освободили спустя почти два месяца заключения в Чаде, сообщила, что он чувствует себя хорошо. Ее слова приводят «Известия».

Наталья рассказала, что муж уже находится в Москве.

«Он бодрый, он счастлив, что вернулся на родину. Все хорошо, все замечательно», — поделилась женщина.

О задержании 19 сентября в аэропорту столицы Чада Нджамены российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана рассказали их коллеги. По их словам, мужчин удерживали без предъявления обвинений и без объявления причин. При этом они оба уже бывали в Чаде, и тогда проблем у них не возникало. Кроме них, в республике задержали россиянина Царева Е. И. и белоруса Денисевича А. А. МИД России предпринимал «необходимые шаги», чтобы как можно скорее вызволить граждан из-под ареста. Дипломаты вели переговоры в том числе с послом Чада в Москве и представителями властей в Нджамене. Те заверили российский МИД, что со взятыми под стражу гражданами РФ все в порядке: они обеспечены хорошим питанием, а их самочувствие оценивается как нормальное. 27 сентября президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить россиян и белоруса. В итоге их отпустили только 16 ноября.

Ранее захваченный в заложники в Газе россиянин обратился к израильтянам.

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