Петербуржец избил знакомого и откусил ему ухо

Житель Курортного района Петербурга предстанет перед судом за нанесение тяжких травм оппоненту в драке. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел в поселке Репино, 30-летний петербуржец подрался на улице со знакомым. В ходе конфликта он несколько раз ударил потерпевшего по лицу и откусил ему часть уха.

Пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования он признался, что искусал оппонента, потому что у него не было выбора. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Новгородской области перед судом предстанет иностранец, которого обвиняют в том, что он откусил человеку ухо. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО. По данным источника, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Теперь следователи собрали все необходимые доказательства вины иностранца. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее пьяный мужчина с ножом напал на школьника в Петербурге и укусил его за ухо.