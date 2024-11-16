В Орле две мошенницы выманили у пенсионерки 10 млн рублей

Пожилая жительница Орла осталась без накоплений после общения с телефонными мошенниками, аферисты неделю созванивались со своей жертвой и выманили у нее 10 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 79-летняя пенсионерка. Со слов пожилой женщины, ей на телефон поступило СМС, в котором говорилось, что необходимо позвонить по указанному номеру.

Выполнив требуемое, она услышала в трубке голос неизвестного, представившегося работником банка. Незнакомец предупредил пенсионерку, что ее накопления находятся в опасности и их срочно следует поместить на специальный счет. Чтобы защитить сбережения, деньги необходимо было передать курьеру.

В течение недели россиянка передавала мошенникам средства, в общей сложности она лишилась 10 млн рублей. Пособниц аферистов удалось задержать, ими оказались две жительницы Белгородской области. Подозреваемые сообщили, что по указанию куратора приезжали в Орел и шесть раз забирали у потерпевшей деньги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантки заключены под стражу.

Ранее в Красноярске пенсионерка девять месяцев общалась с мошенниками и лишилась квартиры.